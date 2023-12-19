На цьому чеський президент і колишній очільник Військового комітету НАТО зробив акцент під час інтерв'ю. У ньому Петр Павел зазначив, що на полі бою в Україні у 2024 році варто очікувати "значний зсув".

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Вибори президентів матимуть вплив

За словами Павела, наслідки цього залежатимуть від виборів як у Сполучених Штатах, так і в Росії. Він зазначив, що "розвиток конфлікту в Україні показує, що ми з великою ймовірністю побачимо значний зсув у наступному році".

І поки що все вказує на те, що це буде не в найкращому сенсі цього слова, як нам би хотілося. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу,

– зауважив він.

Президент Чехії пояснив, що він має на увазі вибори у Росії, під час яких безсумнівно виграє Владімір Путін. А також вибори у США, результат яких складно спрогнозувати.

І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може йтись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США,

– наголосив чеський президент.

На думку Павела, Путін очікує, що на пост президента повернеться Дональд Трамп. І вже з ним кремлівському главі вдасться порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".

Це, звичайно, ситуація, яка, безумовно, не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Владімір Путін, буде реалізований,

– додав Павел.

Путін залякує росіян

Напередодні Владімір Путін був на з'їзді партії "Єдіная Расія". Під час нього він вирішив назвати обставини, за яких країни-агресорки не буде. За словами кремлівського глави, мовиться про втрату суверенність та самодостатність країни.

Росія не може, як деякі країни, в обмін на ковбасу віддати свій суверенітет. Ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати, і дітям нашим покарати: Росія або буде суверенною самодостатньою державою, або взагалі не буде. Це дуже важлива річ, яка завжди має бути в нас у голові та серці,

– заявив Путін.

Він вкотре вдався до залякування та налаштовування росіян проти всього світу. І це на тлі того, що у низці регіонів беззаперечна довіра до самого Владіміра Путіна продовжує падати. Особливо з урахуванням тої кількості "похоронок", які приходять з фронту.