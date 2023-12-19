На пресконференції президент Володимир Зеленський сказав, якою буде політика США щодо України у разі перемоги на виборах Трампа, передає 24 Канал. Зазначимо, що в рейтингу The Wall Street Journal серед 1500 зареєстрованих виборців лідирує Дональд Трамп.
Важливо Впевнений, що США нас не зрадять, – Зеленський
Чи допомагатиме Трамп Україні
Журналіст запитав Зеленського, чи зміг би він переконати Трампа, якщо той стане президентом США і його політика буде спрямована на заморожування війни та зменшення допомоги.
Я думаю, що в нього точно буде інша політика. Він інша людина. Не нам вибирати, а їхньому народу, собі президента,
– наголосив Зеленський.
Президент України впевнений, що політика Сполучених Штатів Америки щодо України зміниться. Він уточнив, що лідер країни має вплив на своє суспільство, ба більше після того, як його тільки обрали.
Якщо політика наступного президента США, ким би він не був, буде іншою щодо України, більш холодною або більш внутрішньою, економнішою, то я думаю, що ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що якщо одна потужна деталь випадає, що механізм починає сипатися,
– додав Зеленський.
Глава держави наголосив, що така ситуація точно не матиме позитивного впливу на допомогу з Європи.
Зауважимо, що син Дональда Трампа заявив, що фінансування військової допомоги Україні не має сенсу. Адже вважає, що наша країна "вже давно програла" війну.
Як світ та США готуються до ймовірного президентства Трампа
- У Європейському Союзі побоюються, що Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах, адже тоді США можуть вийти з НАТО. Експрезидент неодноразово погрожував, що це станеться. Проте зараз Трамп загадково мовчить про своє бачення Альянсу.
- До того ж колишній очільник НАТО Андерс Расмуссен вважає, що 2024 рік стане вирішальним з огляду на майбутні вибори в США. Він закликає європейців готуватися до "найгіршого сценарію".
- Днями обидві палати Конгресу ухвалили закон, який забороняє президенту США самовільно оголошувати про вихід країни з Альянсу без схвалення Сенату чи Акту Конгресу.