На пресконференції президент Володимир Зеленський сказав, якою буде політика США щодо України у разі перемоги на виборах Трампа, передає 24 Канал. Зазначимо, що в рейтингу The Wall Street Journal серед 1500 зареєстрованих виборців лідирує Дональд Трамп.

Важливо Впевнений, що США нас не зрадять, – Зеленський

Чи допомагатиме Трамп Україні

Журналіст запитав Зеленського, чи зміг би він переконати Трампа, якщо той стане президентом США і його політика буде спрямована на заморожування війни та зменшення допомоги.

Я думаю, що в нього точно буде інша політика. Він інша людина. Не нам вибирати, а їхньому народу, собі президента,

– наголосив Зеленський.

Президент України впевнений, що політика Сполучених Штатів Америки щодо України зміниться. Він уточнив, що лідер країни має вплив на своє суспільство, ба більше після того, як його тільки обрали.

Якщо політика наступного президента США, ким би він не був, буде іншою щодо України, більш холодною або більш внутрішньою, економнішою, то я думаю, що ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що якщо одна потужна деталь випадає, що механізм починає сипатися,

– додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що така ситуація точно не матиме позитивного впливу на допомогу з Європи.

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Зауважимо, що син Дональда Трампа заявив, що фінансування військової допомоги Україні не має сенсу. Адже вважає, що наша країна "вже давно програла" війну.

Як світ та США готуються до ймовірного президентства Трампа