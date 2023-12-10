Син свого батька вважає, що наша країна "вже давно програла" війну. Таку думку американський бізнесмен висловив під час дискусії у соцмережі X.

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"Україна – на апараті штучного дихання"

Так, Дональд Трамп-молодший заявив, що надавати Україні військову допомогу – це даремна справа, адже ці кошти лише "підтримують її на апараті штучного забезпечення життєдіяльності". За його словами, Україна вже зазнала поразки.

Америці не потрібно продовжувати фінансувати нескінченну війну без шляху до перемоги. Більше ніяких великих воєн, більше немає фінансування військово-промислового комплексу!,

– написав Трамп-молодший.

Таку реакцію бізнесмена викликали заява колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона, який процитував міністра оборони Ллойда Остіна. Той нібито заявив, що американських "дядьків, двоюрідних братів і синів" відправлять воювати в Україну, якщо не буде продовжено належне військове фінансування країни.

Зверніть увагу! Колишній президент Дональд Трамп неодноразово робив проросійські заяви. Крім того, він казав, що начебто йому вистачить 24 години, аби встановити в Україні мир. Політик у разі, якщо він знову стане президентом США у 2024 році, планує всадовити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Український лідер у відповідь наголосив, що йому вистачить 24 хвилини, аби переконати Трампа у тому, що переговори із Путіним – це погана ідея.

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