Сын своего отца считает, что наша страна "уже давно проиграла" войну. Такое мнение американский бизнесмен высказал в ходе дискуссии в соцсети X.
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"Украина – на аппарате искусственного дыхания"
Так, Дональд Трамп-младший заявил, что оказывать Украине военную помощь – это бесполезное дело, ведь эти средства только "поддерживают ее на аппарате искусственного обеспечения жизнедеятельности". По его словам, Украина уже потерпела поражение.
Америке не нужно продолжать финансировать нескончаемую войну без пути к победе. Больше никаких крупных войн, больше нет финансирования военно-промышленного комплекса!
– написал Трамп-младший.
Такую реакцию бизнесмена вызвали заявление бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, процитировавшего министра обороны Ллойда Остина. Тот якобы заявил, что американских "дядей, двоюродных братьев и сыновей" отправят воевать в Украину, если не будет продолжено должное военное финансирование страны.
Ожидать ли помощь от США Украине в 2024 году: что известно
- Конгресс до сих пор не утвердил финансирование военной помощи Украине на 2024 год из-за противоречий демократов и республиканцев.
- В ноябре Байден предложил принять общий пакет помощи для Израиля, Украины и Тайваня на почти 105 миллионов долларов, 61 миллион долларов должен был пойти нашему государству.
- Впрочем, вновь избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил разделить помощь Украине и Израилю. Так, 2 ноября Палата представителей приняла законопроект о 14,3 миллиардах помощи Израилю. В нем нет средств для Украины.
- Тем временем Белый дом уже направил срочную просьбу конгрессменам выделить деньги на военную и финансовую помощь Украине. В администрации Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Киеву истекут до конца года.
- Во время обращения в Конгресс Байден объяснил важность поддержки Украины. По его словам, победа Путина в Украине только разожжет его амбиции, и он будет атаковать страны-члены НАТО.
- Сенат заблокировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю. Известно, что республиканцы и демократы не смогли найти компромисс по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, которое также является частью пакета законопроектов.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что блокирование Сенатом вынесения законопроекта на рассмотрение не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Конгресс не примет финансирование поставок Украине, США не смогут ей передавать оружие.