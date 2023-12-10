Сын своего отца считает, что наша страна "уже давно проиграла" войну. Такое мнение американский бизнесмен высказал в ходе дискуссии в соцсети X.

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"Украина – на аппарате искусственного дыхания"

Так, Дональд Трамп-младший заявил, что оказывать Украине военную помощь – это бесполезное дело, ведь эти средства только "поддерживают ее на аппарате искусственного обеспечения жизнедеятельности". По его словам, Украина уже потерпела поражение.

Америке не нужно продолжать финансировать нескончаемую войну без пути к победе. Больше никаких крупных войн, больше нет финансирования военно-промышленного комплекса!

– написал Трамп-младший.

Такую реакцию бизнесмена вызвали заявление бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, процитировавшего министра обороны Ллойда Остина. Тот якобы заявил, что американских "дядей, двоюродных братьев и сыновей" отправят воевать в Украину, если не будет продолжено должное военное финансирование страны.

Обратите внимание! Бывший президент Дональд Трамп неоднократно делал пророссийские заявления. Кроме того, он говорил, что вроде бы ему хватит 24 часов, чтобы установить в Украине мир. Политик в случае, если он снова станет президентом США в 2024 году, планирует усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Украинский лидер в ответ отметил, что ему хватит 24 минуты, чтобы убедить Трампа в том, что переговоры с Путиным – это плохая идея.

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