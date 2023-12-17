За словами Пісторіуса, увага американців може бути приділена іншому регіону. Тож Європі слід готуватися до нових військових загроз.

Дивіться також Проросійська партія у Німеччині набирає популярності: наскільки це небезпечно для України

Як Пісторіус бачить розвиток подій у Європі

Він звертає увагу на те, що до погроз Путіна слід поставитися серйозно. Зокрема вони стосуються країн Балтії, Грузії та Молдови. А ще Росія збільшує виробництво зброї, що теж може свідчити про її підготовку до нападу на інші країни.

Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття нас можуть чекати загрози. Але до того часу ми будемо готові до цього,

– вважає голова німецького оборонного відомства.

Що робити Європі

Оскільки США можуть бути більше залучені до Тихоокеанського регіону найближчими роками, їхній вплив у Європі буде не таким міцним. І Європа має готуватися боронити себе.

Ми, європейці, повинні посилити нашу відданість справі забезпечення безпеки на нашому континенті,

– закликає міністр оборони Німеччини.

Він називає цифру у п'ять-вісім років – за цей час європейці мають наростити промислові потужності. За словами Пісторіуса, ЄС "має наздогнати і в збройних силах, і в промисловості, і в суспільстві".

Дивіться також Більше не хоче чути про втому від України․ Яким може бути ефект Туска в Європі та світі

Німеччина – важливий партнер України