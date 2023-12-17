По словам Писториуса, внимание американцев может быть уделено другому региону. Поэтому Европе следует готовиться к новым военным угрозам.
Смотрите также Пророссийская партия в Германии набирает популярность: насколько это опасно для Украины
Как Писториус видит развитие событий в Европе
Он обращает внимание на то, что к угрозам Путина следует отнестись серьезно. В частности, они касаются стран Балтии, Грузии и Молдовы. А еще Россия увеличивает производство оружия, что тоже может свидетельствовать о ее подготовке к нападению на другие страны.
Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ожидать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому,
– считает глава немецкого оборонного ведомства.
Что делать Европе
Поскольку США в ближайшие годы могут быть вовлечены в Тихоокеанский регион, их влияние в Европе будет не таким прочным. И Европа должна готовиться защищать себя.
Мы, европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте,
– призывает министр обороны Германии.
Он называет цифру пять-восемь лет – за это время европейцы должны нарастить промышленные мощности. По словам Писториуса, ЕС "должен догнать и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе".
Смотрите также Больше не хочет слышать об усталости от Украины. Каким может быть эффект Туска в Европе и мире
Германия – важный партнер Украины
- Она – одна из тех стран ЕС, которые поддерживают нас в войне больше всего. Эта страна регулярно помогает нашему государству не только деньгами, но и техникой. Также в 2024 году в Украине должен появиться завод Rheinmetall, чтобы мы сами могли производить необходимые танки и БТРы.
- В последнем пакете Германия передала еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. А Владимир Зеленский на днях посетил Франкфурт и Висбаден с необъявленным визитом.