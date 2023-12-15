Об этом 24 Каналу рассказал старший аналитик Западного института города Познань Виктор Савинок. Он отметил, что теперь политикам центристских партий будет сложнее удерживать праворадикалов в изоляции.

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Рост "Альтернативы для Германии"

Несмотря на то, что взгляды членов AfD неоднородны, часть их действительно ездит в Россию или ходит в российское посольство на "День победы" в компании с Герхардом Шредером, которого Кремль ранее "купил" должностью в "Роснефти". Именно голоса таких представителей "Альтернативы для Германии" наиболее громкие.

"Они говорят, что политика санкций (против России – 24 Канал) ошибочна, потому что она бьет по немецкой экономике. Также они называют санкции "экономической войной", объявленной Западом бедной России. С другой стороны, они говорят о том, что вооруженный конфликт в Украине невозможно разрешить военным путем", – пересказал партийные тезисы аналитик.

Этот нарратив разделяют также и радикально левые немецкие политики из партий "Левица" и новообразованного движения Сары Вагенкнехт. Эти три политических силы способны собирать на немецких улицах "недовольных граждан", которые протестуют "за мир во всем мире".

Сколько процентов немцев поддерживают центристские партии Согласно опросам, победу на следующих парламентских выборах одержат "Христианские демократы" с результатом 30 процентов. Социал-демократическая партия Олафа Шольца получит 15 процентов голосов, потеряв около 10% поддержки со времени избрания. Партнеры по коалиции партии Шольца – "Зеленые" и "Свободные демократы" – имеют поддержку на уровне 14% и 5,4% избирателей соответственно. Вместе с двумя крупнейшими германскими партиями это почти 60% немецкого электората. В этих условиях "Альтернатива для Германии" набирает 21,6% голосов, становясь второй по популярности партией в Германии. Поддержка "Левицы" достигает 4%. Впрочем, с появлением отколовшегося от "Левицы" движения Сары Вагенкнехт ситуация может измениться, ведь благосклонной к России политике уже прочат 14% голосов.

Какие риски несет усиление ультраправых

Основная часть электората AfD проживает на территории бывшей "Восточной Германии", которая до падения Берлинской стены находилась под контролем дружественного СССР режима. В 2024 году в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии пройдут региональные выборы, и "Альтернатива для Германии" может набрать на них около 30% в каждой из земель.



Опрос по выборам в Европарламент. Синим цветом обозначены округа, где побеждает AfD/Wahlkreisprognose

"Это существенным образом затруднит формирование правящих коалиций для партий широкого центра. Соответственно, им придется прибегать к креативным решениям для того, чтобы удерживать так называемый "брандмауер" (стена от пожара – 24 Канал) от AfD и изолировать ее на уровне федеральных земель", – предположил Савинок.

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