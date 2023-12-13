Что происходит с бюджетом Германии

Этой ночью проходили переговоры между министром экономики Робертом Хабеком, канцлером Олафом Шольцом и министром финансов Кристианом Линднером. В ходе этой встречи были достигнуты определенные договоренности. С полученными результатами Шольц приедет в Брюссель на саммит Европейского Союза.

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15 ноября немецкий конституционный суд запретил использование спецсредств для того, чтобы финансировать инвестиции. Это, в свою очередь, повлекло за собой кризисную ситуацию. Следует понимать, что некоторые расходы Германии финансируются благодаря долгу.

В результате этого решения трехпартийный правящий альянс во главе с Шольцом должен был осуществить повторный пересмотр финансового плана на 2023 год. Также из-за принятых изменений немецкому правительству пришлось перерабатывать и бюджет 2024 года.

По состоянию на данный момент, конечным решением ситуации может быть "долговой тормоз" или экстренная приостановка лимита на чистые новые заимствования. Это процесс продолжается на протяжении последних 5 лет. Пока что против этого шага выступают ВДП Линднера.

Неизменной должна остаться поддержка для Украины. Министр по европейским делам Германии Анна Люрманн заявила, что Украине передадут 8 миллиардов евро. Это вдвое большая военная помощь, нежели та, которая предоставляется сейчас.