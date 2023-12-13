Где обменять лампы

Каждый желающий пенсионер может прийти на "Укрпочту" и получить 5 дополнительных LED-ламп, даже если они уже меняли лампочки раньше. Однако следует помнить, что обмен возможен, только если в отделении есть эти лампы налицо.

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В этот раз украинцам не обязательно сразу приносить старые лампы на замену. Сначала можно получить пять новых энергосберегающих ламп, а уже в течение месяца донести свои старые.

С собой нужно взять следующие документы:

паспорт;

РНОКПП;

пенсионное удостоверение;

действующий телефонный номер.

Заметьте! С 5 декабря украинские пенсионеры успели обменять около 1 миллиона лампочек.

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