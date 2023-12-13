Еще один шаг в сторону политической и социальной справедливости. Я всегда говорил, что там, где помнят погибших, будут те, кто защищает живых. Но, наконец, мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев.