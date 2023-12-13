Хто може розраховувати на надбавки

Політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

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Відповідно до прийнятого ще у травні законопроєкту №8032, щомісячні додаткові виплати у розмірі 4 200 гривень з подальшою індексацією можуть отримувати наступні категорії осіб:

дисиденти;

ті, хто мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

Володимир Вʼятрович Нардеп, ініціатор законопроєкту Ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості. Я завжди казав, що там де пам’ятають загиблих - будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна - держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.

Який розмір пенсій в Україні у 2023 році

Середній розмір пенсії в Україні у 2023 році становить 5 350 гривень. Мінімальна пенсія – 2 093 гривні.

При цьому, є і ті пенсіонери, які отримують менш як 2 000 гривень, згідно зі статистикою ПФУ, таких – 0,6% від загальної кількості. В цей час інші отримують:

29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

10,4% – більш як 10 000 гривень.

Зверніть увагу! Із закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання. А перебування на високих державних посадах – не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.