У якому випадку потрібно звернутися до суду

Згідно з постановою Пенсійного фонду України документи про стаж, вік і заробітну плату для призначення пенсії – подають виключно в оригіналах.

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Призначення пенсії без оригіналу трудової книжки, навіть якщо є нотаріально завірені копії всіх сторінок документа – неможливе. Тобто, у випадку, якщо оригінали відсутні – доведеться звернутися до суду для підтвердження трудового стажу.

Зверніть увагу! Щоб усунути ризик втрати паперової трудової книжки та документів про трудову діяльність, їх можна завантажити на вебпортал Пенсійного фонду України. Як це зробити, дивіться за посиланням.

Як відновити трудову книжку, втрачену під час воєнного стану

Слід зауважити, що залишається чинною Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Враховуючи той факт, що ця Інструкція не містить окремих положень щодо відновлення трудових книжок, втрачених в зоні бойових дій під час воєнного стану, і якщо зібрати документи, необхідні для відновлення трудової книжки (видачі дублікату), через бойові дії неможливо, то під час працевлаштування таких осіб на нове місце роботи радимо керуватись положеннями пунктом 5.6 Інструкції,

– відповіли в Держпраці.

Згідно цього пункту, дублікат трудової книжки може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник.

Як отримати дублікат трудової книжки

Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України.