Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію
Щороку вимоги до стажу для виходу на пенсію ростуть, зокрема це стосується бажаючих піти на відпочинок у 60 та 63 роки. Наприклад у 2023 році, щоб закінчити працювати у 60 років, треба мати 30 років стажу, а вже з січня ця цифра зросте до 31 року.
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Тож з січня, щоб вийти на пенсію за віком, необхідно:
- 60 років – мати 31 рік стажу;
- 63 роки – 21 рік стажу;
- 65 років – 15 років стажу.
Вимоги до страхового стажу зростатимуть до 2028 року, тому тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде напрацювати 35 років стажу, а у 63 роки – 25 років. Тож ті, кому не вистачить стажу аби вийти на відпочинок цього віку, будуть змушені чекати 65 років, де вимога незмінно 15 років.
Як змінюватимуться вимоги до виходу на пенсію у 63 роки
- у 2023 році – 20 – 30 років;
- у 2024 році – 21 – 31 рік;
- у 2025 році – 22 – 32 роки;
- у 2026 році – 23 – 33 роки;
- у 2027 році – 24 – 34 роки;
- у 2028 році – 25 – 35 років.