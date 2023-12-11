Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

Щороку вимоги до стажу для виходу на пенсію ростуть, зокрема це стосується бажаючих піти на відпочинок у 60 та 63 роки. Наприклад у 2023 році, щоб закінчити працювати у 60 років, треба мати 30 років стажу, а вже з січня ця цифра зросте до 31 року.

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Зверніть увагу! Це регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож з січня, щоб вийти на пенсію за віком, необхідно:

60 років – мати 31 рік стажу;

63 роки – 21 рік стажу;

65 років – 15 років стажу.

Вимоги до страхового стажу зростатимуть до 2028 року, тому тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде напрацювати 35 років стажу, а у 63 роки – 25 років. Тож ті, кому не вистачить стажу аби вийти на відпочинок цього віку, будуть змушені чекати 65 років, де вимога незмінно 15 років.

Як змінюватимуться вимоги до виходу на пенсію у 63 роки