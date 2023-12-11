Сколько стажа нужно для выхода на пенсию
Ежегодно требования к стажу для выхода на пенсию растут, в частности, это касается желающих уйти на отдых в 60 и 63 годы. Например, в 2023 году, чтобы закончить работать в 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа, а уже с января эта цифра возрастет до 31 года.
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Так что с января, чтобы выйти на пенсию по возрасту, необходимо:
- 60 лет – иметь 31 год стажа;
- 63 года – 21 год стажа;
- 65 лет – 15 лет стажа.
Требования к страховому стажу будут расти до 2028 года, поэтому, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет наработать 35 лет стажа, а в 63 года – 25 лет. Поэтому те, кому не хватит стажа, чтобы выйти на отдых этого возраста, будут вынуждены ждать 65 лет, где требование неизменно 15 лет.
Как будут изменяться требования к выходу на пенсию в 63 года
- в 2023 году – 20 – 30 лет;
- в 2024 году – 21 – 31 год;
- в 2025 году – 22 – 32 года;
- в 2026 году – 23 – 33 года;
- в 2027 году – 24 – 34 года;
- в 2028 году – 25 – 35 лет.