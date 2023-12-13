Де обміняти лампи

Тож кожен бажаючий пенсіонер може прийти на "Укрпошту" та отримати 5 додаткових LED-ламп, навіть якщо вони вже міняли лампочки раніше. Проте варто пам'ятати, що обмін можливий, лише якщо у відділені є ці лампи у наявності.

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На цей раз українцям не обов'язково одразу приносити старі лампи на заміну. Спочатку можна отримати 5 нових енергозберігаючих ламп, а вже протягом місяця донести свої старі.

З собою треба взяти такі документи:

паспорт;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

діючий номер телефону.

Зауважте! З 5 грудня українські пенсіонери встигли обміняти близько 1 мільйона лампочок.

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