Про це 24 Каналу розповів старший аналітик Західного інституту м. Познань, Польща Віктор Савінок. Він зазначив, що тепер політикам "центристських" партій буде складніше тримати праворадикалів у ізоляції.

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Зростання "Альтернативи для Німеччини"

Попри те, що погляди членів AfD не є однорідними, частина їх справді їздить до Росії або ходять до російського посольства на "День перемоги" в компанії з Герхардом Шрьодером, якого Кремль раніше "купив" посадою в "Роснєфті". Саме голоси таких представників "Альтернативи для Німеччини" є найбільш гучними.

"Вони говорять, що політика санкцій (проти Росії – 24 Канал) є хибною, тому що вона б'є по німецькій економіці. Також вони називають санкції "економічною війною", оголошеною Заходом бідній Росії. З іншого боку, вони говорять про те, що збройний конфлікт в Україні не можливо вирішити військовим шляхом", – переказав партійні тези аналітик.

Цей наратив поділяють також і радикально ліві німецькі політики з партій "Лівиця" та новопосталого руху Сари Вагенкнехт. Ці три політичні сили здатні збирати на німецьких вулицях "невдоволених громадян", які протестують "за мир в усьому світі".

Скільки відсотків німців підтримують центристські партії Згідно опитувань, перемогу на наступних парламентських виборах здобудуть "Християнські демократи" із результатом у 30 відсотків. Соціал-демократична партія Олафа Шольца отримає 15 відсотків голосів, втративши близько 10% підтримки з часу обрання. Партнери по коаліції партії Шольца – "Зелені" та "Вільні демократи" – мають підтримку на рівні 14% та 5,4% виборців відповідно. Разом із двома найбільшими німецькими партіями це майже 60% німецького електорату. В цих умовах "Альтернатива для Німеччини" набирає 21,6% голосів, стаючи другою за популярністю партією в Німеччині. Підтримка "Лівиці" сягає 4%. Втім, із появою руху Сари Вагенкнехт, який відколовся від "Лівиці", ситуація може змінитися, адже прихильній до Росії політикині вже пророкують 14% голосів.

Які ризики несе посилення ультраправих

Основна частина електорату AfD мешкає на території колишньої "Східної Німеччини", яка до падіння Берлінського муру перебувала під контролем дружнього до СРСР режиму. У 2024 році в Саксонії, Бранденбурзі та Тюрингії відбуватимуться регіональні вибори, і "Альтернатива для Німеччини" може набрати на них близько 30% в кожній із земель.



Опитування щодо виборів до Європарламенту. Синім кольором позначено округи, де перемагає AfD / Wahlkreisprognose

"Це суттєвим чином утруднить формування правлячих коаліцій для партій "широкого центру". Відповідно, їм доведеться шукати креативних рішень для того, щоб утримати так званий "брандмауер" (стіну від пожежі – 24 Канал) від AfD та ізолювати її на рівні федеральних земель", – припустив Савінок.

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