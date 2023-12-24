Вечером 23 декабря россияне атаковали Украину "Шахедами". Воздушная тревога длилась и в Днепропетровской области, там активно работала ПВО. К сожалению, обломки сбитых дронов повредили дома.
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Последствия вражеской атаки
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером россияне направили дроны-камикадзе по региону.
Из-за обломков сбитых "Шахедов" в Синельниковском районе есть повреждения. Части дронов упали в Илларионовской общине, в результате чего повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные сооружения. Кое-где у людей выбиты окна.
Кроме этого, задело и линию электропередач.
Знаю, вы верите в наших защитников. Впрочем, безопасность и в ваших руках. Помните об элементарных правилах и следуйте им,
– подчеркнул Сергей Лиса.
После этого ночь в области прошла спокойно. Без звуков артиллерии и ракетных атак.
Сколько донов сбили в Днепропетровской области
Вечером силы ПВО уничтожили 4 беспилотника в Днепропетровской области. По одному в Днепровском и Криворожском районах. А еще два именно на Синельниковщине, где обломки нанесли разрушения.
Главное об атаке 23 декабря
- Вечером 23 декабря российские захватчики выпустили по Украине несколько групп дронов. Воздушная тревога в регионах начала звучать около 19 часов вечера, а отбой раздался уже после полуночи.
- Известно, что оккупанты применили 15 "Шахедов", 14 из которых сбили наши силы ПВО. Часть дронов долетела до Хмельницкой области.
- В воздушных силах сообщили, что силы ПВО работали в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.