Вечером 23 декабря Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Воздушные силы предупредили об опасности около 19:00. Читайте также Ночью украинские защитники уничтожили все вражеские "Шахеды" Что известно об атаке дронами 00:16 В Хмельницкой области отработали силы ПВО, сообщили в ОВА. Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги и угрозы БПЛА. 23:55 Ударные БПЛА зафиксированы в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов, – Воздушные силы. 22:32 Тревога осталась только в Винницкой области и в Запорожье. Мониторы пишут, остался только один "Шахед". 21:38 В Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги. 21:26 В Харьковской области объявили отбой. 21:01 Жителей Никопольского района Днепропетровской области предупредили об угрозе артобстрела. 20:46 В Кировоградской области объявили воздушную тревогу. 20:36 Как сообщили ВС ВСУ, российские дроны-камикадзе двигаются через Николаевщину в направлении Кировоградщины. 20:18 В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Причина – активность вражеской тактической авиации. 20:16 Воздушные силы сообщили о вражеском дроне в городе Запорожье и призвали жителей находиться в безопасных местах. Также ВС ВСУ заявили, что в Николаевской области наблюдаются ударные БПЛА противника. 20:11 Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Запорожье. 20:00 Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе через Днепропетровщину в южном направлении и предупредили жителей Запорожской области об угрозе. 19:14ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" в сторону Днепропетровской области и призвали местных жителей находиться в укрытиях. 19:13 В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. 19:02 Запорожская область тоже "покраснела". 19:07 В Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу 19:06ВС ВСУ предупредили об угрозе применения дронов-камикадзе.