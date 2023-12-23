Россияне атаковали ударными БПЛА с 18:00 и до полуночи. Впрочем, защитники неба уничтожили все дроны, запущенные врагом.

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Уничтожено 9 "Шахедов"

Российские военные атаковали "Шахедами" из районов Балаклавы в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска – в России.

Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей,

– сообщили в Воздушных силах.

Кстати В результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян, – источники

Силы ПВО сбили все "Шахеды" / Инфографика Воздушных сил

Какие последствия вражеской атаки