Вечером 22 декабря россияне традиционно запустили "Шахеды" по Украине. В Одесской области дроны уже наделали беды.

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Последствия атаки дронов-камикадзе по Одесской области 22 декабря

В Одесском районе во время боевой работы сил противовоздушной обороны по сбитию вражеских дронов взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений,

– написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, к счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Силы обороны Юга призывают людей не расслабляться, потому что очень возможны повторные атаки.

"Коварный враг может применять повторные атаки в течение ночи. Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью. Будьте бдительны и сознательны", – просят там.

Россияне атаковали в ночь на 22 декабря

Обратим внимание на то, что в ночь на 22 декабря российские военные совершили очередную массированную атаку "Шахедами". Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты запустили 28 дронов-камикадзе. Ими били из районов Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.

Чтобы отразить воздушное нападение врага, привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, а также огневые группы как Воздушных сил ВСУ, так и Сил обороны Украины.

Во время боевой работы наших защитников удалось сбить 24 "Шахеда". Эти дроны-камикадзе приземлили в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой области.