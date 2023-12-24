Після 21:00 у Маріуполі було дуже гучно. Вибухи чули у всіх районах міста.
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"Свято бавовни"
У тимчасово окупованому місті відбувається "щось вибухове". Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що окупанти спробували пояснити сильні звуки у місті феєрверком, а також роботою ППО.
Потім посадовець уточнив, що "бавовна" бавилася у Кальміуському районі міста.
Андрющенко також додав, що "приліт" стався у районі Мирний на території заводу.
В небі приємне зарево славить народження Сина Божого судячи з попердніх даних чи то парковкою техники, чи то складом ... Зранку будемо знати. Святвечір такий, як треба,
– прокоментував "вибуховий" інцидент у Маріуполі посадовець.
Де ще на окупованих територіях окупантів вітали з Різдвом
- Так, увечері в окупованій Горлівці трапилася сильна пожежа. Палав торгівельний центр "Галактика". Росіяни повідомляють про чотирьох поранених. Крім того, вони написали, що в районі ТЦ було аж 15 прильотів.
- В окупованому Токмаку на Запоріжжі – справжній день "бавовни". Там лунали вибухи і зранку, і ввечері. Вони були настільки потужними, що їх чули усі жителі міста. Окупанти скаржилися на ракетну атаку.