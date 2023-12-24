Після 21:00 у Маріуполі було дуже гучно. Вибухи чули у всіх районах міста.

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"Свято бавовни"

У тимчасово окупованому місті відбувається "щось вибухове". Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що окупанти спробували пояснити сильні звуки у місті феєрверком, а також роботою ППО.

Потім посадовець уточнив, що "бавовна" бавилася у Кальміуському районі міста.

Андрющенко також додав, що "приліт" стався у районі Мирний на території заводу.

Довідка: Мирний – історичний район у межах адміністративного Кальміуського району у Маріуполі. Тут розташовані приватний сектор, промислові підприємства, зокрема, холодокомбінат, склади тощо.

В небі приємне зарево славить народження Сина Божого судячи з попердніх даних чи то парковкою техники, чи то складом ... Зранку будемо знати. Святвечір такий, як треба,

– прокоментував "вибуховий" інцидент у Маріуполі посадовець.

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