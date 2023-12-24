Росіяни пишалися тим, що взяли Токмак, пропагандисти навіть писали хвалебні статті, мовляв, рухаємося від депресії до підйому. Хіба що від підйому по тривозі. Адже в цьому місті постійно лунають вибухи, 24 грудня це було навіть двічі – ранком у Токмаку було гучно.

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Що відомо про вибухи у Токмаку ввечері 24 грудня

Мер Мелітополя Іван Федоров уїдливо висловився про них, мовляв, окупований Токмак також відзначає Святвечір.

Токмак зустрічає Святвечір. Три гучні вибухи чуло все місто. Окупанти знову звітують, що всі ракети "знищено". Тільки не уточнюють, чим – технікою чи боєкомплектом,

– написав він.

Росіяни заявили, що по них стріляли з HIMARS і працювала ППО.

Другий обстріл за день

Вибухи в Токмаку були й зранку цього дня. Тоді про них також повідомив Федоров. Росіяни зазвичай пояснюють вибухи тим, що це "літаки переходять на надзвукову швидкість, і може здатися, що це вибухи, а взагалі усе спокійно". Або тим, що "це не дим від вибухів, це горить камиш у плавнях". Федоров пожартував: здається, зранку 24 грудня в Токмак завітали і камиш, і свєрхзвук, і пе-ве-о.

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