Вибухи були там, де ворог розмістив свою адміністрацію та поліцію. Йдеться про 3 "прильоти" по окупантам. Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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Наслідки "бавовни" в Токмаку

Іван Федоров зазначив, що вже є інформація про те, що декілька російських військових та службовців загинули.

Тож в Токмаку їм також некомфортно, в нашому українському Токмаку,

– наголосив Федоров.

Міський голова Мелітополя зауважив, що ліквідація ворога ведеться по всій запорізькій лінії фронту. За його словами, це, як фронтові міста, такі як Токмак, так і тилові, якими ворг вважає і Бердянськ і Мелітополь.

Він висловив сподівання про те, що окупантам буде наднекомфортно на українській території і завдяки нашим військовим вони покинуть нашу землю.

Вибухи у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську ввечері 22 грудня також було неспокійно. Вибухи чули протягом години.

Містяни, за словами начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної, фіксували БпЛА та роботу російської ППО.

За інформацією місцевих ЗМІ, російські окупанти намагалися збивати дрони з допомогою стрілецької зброї. Противник відзвітував, що начебто вдалося збити 6 повітряних цілей.

Що сталося у Токмаку: коротко