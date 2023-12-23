Взрывы были там, где враг разместил свою администрацию и полицию. Речь идет о 3 "прилетах" по оккупантам. Об этом в эфире телемарафона сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует 24 Канал.

Смотрите также Еще 1040 оккупантов, 3 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 23 декабря

Последствия "хлопка" в Токмаке

Иван Федоров отметил, что уже есть информация о том, что несколько российских военных и служащих погибли.

Поэтому в Токмаке им тоже некомфортно, в нашем украинском Токмаке,

– подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что ликвидация врага ведется по всей запорожской линии фронта. По его словам, это как фронтовые города, такие как Токмак, так и тыловые, которыми враг считает и Бердянск и Мелитополь.

Он выразил надежду на то, что оккупантам будет сверхнекомфортно на украинской территории и благодаря нашим военным они покинут нашу землю.

Взрывы в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске вечером 22 декабря также было неспокойно. Взрывы слышали в течение часа.

Горожане, по словам начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной, фиксировали БПЛА и работу российской ПВО.

По информации местных СМИ, российские оккупанты пытались сбивать дроны с помощью стрелкового оружия. Противник отчитался, что будто бы удалось сбить 6 воздушных целей.

Что произошло в Токмаке: коротко