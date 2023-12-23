Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также соответствующую информацию известила начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
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Что происходило в Бердянске
В Бердянске снова громко. Взрывы слышат почти все микрорайоны,
– написал в 20:15 Иван Федоров.
Собственно, в 20:22 Виктория Галицина написала, что бердянцы сообщают о громких взрывах. Она добавила, что ожидаем "хорошие новости от Генштаба". Позже отметила, что серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. Горожане, по ее словам, фиксируют БПЛА и работу российской ПВО. Поэтому жителей она призвала не покидать безопасные места.
Местные СМИ писали, что российские захватчики пытались сбивать дроны с помощью стрелкового оружия. И что враг отчитался, что якобы удалось сбить 6 воздушных целей. Также бердянцы рассказали, что в район РТС поехали пожарные.
Кстати, неспокойно было также в Крыму. Ближе к полуночи поступило сообщение о том, что в районе Армянска якобы российская С-300 била по цели, но не попала. Говорят, что детонация началась на земле.
Тревожная ночь 21 декабря
- Обратим внимание, что тревожной для российских захватчиков была ночь против 21 декабря. Тогда масштабный пожар вспыхнул в Макеевке, а в Бердянске тоже слышали взрывы.
- Беспокойно было также во временно оккупированной Керчи. Говорят, что там прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Более того, российские захватчики еще и перекрывали Крымский мост.
- Так называемый оккупационный "мэр" Макеевки Владислав Ключаров позже жаловался, что в Кировском районе на садовом обществе зафиксировали "факельное горение газопроводной трубы". Правда, не уточнил детали инцидента.
- Что касается взрывов в Бердянске, то, предварительно, они прозвучали в центральной части. Пользователи сети сообщили, что слышали, как над городом якобы "что-то пролетело". В то же время, они не исключали, что могла работать так называемая российская ПВО. Кроме того, местами начал исчезать свет в городе.