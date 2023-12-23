Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также соответствующую информацию известила начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

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Что происходило в Бердянске

В Бердянске снова громко. Взрывы слышат почти все микрорайоны,

– написал в 20:15 Иван Федоров.

Собственно, в 20:22 Виктория Галицина написала, что бердянцы сообщают о громких взрывах. Она добавила, что ожидаем "хорошие новости от Генштаба". Позже отметила, что серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. Горожане, по ее словам, фиксируют БПЛА и работу российской ПВО. Поэтому жителей она призвала не покидать безопасные места.

Местные СМИ писали, что российские захватчики пытались сбивать дроны с помощью стрелкового оружия. И что враг отчитался, что якобы удалось сбить 6 воздушных целей. Также бердянцы рассказали, что в район РТС поехали пожарные.

Кстати, неспокойно было также в Крыму. Ближе к полуночи поступило сообщение о том, что в районе Армянска якобы российская С-300 била по цели, но не попала. Говорят, что детонация началась на земле.

Тревожная ночь 21 декабря