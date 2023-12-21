Об этом сообщают местные телеграм-каналы. К слову, "тревожно" 21 декабря было и во временно оккупированной Керчи, где раздалось по меньшей мере 4 взрыва, а оккупанты перекрывали Крымский мост, передает 24 Канал.
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В Макеевке горит газопровод
Местные жители сообщают, что во временно оккупированной Макеевке масштабный пожар. Что стало причиной – пока неизвестно.
Пожар в Макеевке: смотрите видео
Зарево от пожара в Макеевке: смотрите видео
Впоследствии оккупационный мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что в Кировском районе в садовом обществе зафиксировано "факельное горение газопроводной трубы". Детали инцидента он раскрывать не стал.
В Макеевке горит газопровод: смотрите видео
В Бердянске прогремели мощные взрывы
Во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы около 20:00. Как сообщают местные телеграм-каналы, после "хлопка" в городе зазвучала тревога, а оккупанты начали прятаться в укрытиях.
По предварительной информации, взрывы прогремели в центральной части Бердянска. Пользователи в сети также сообщают, что слышали, как над городом якобы "что-то пролетело", но не исключают, что могла работать российская "пе-ве-о". Также местные жители добавляют, что после взрывов местами начал исчезать свет.
Пропагандисты уже отчитались, что якобы "ликвидировали две воздушные цели". Впрочем, подробности сообщать не стали.
Взрывы на временно оккупированных территориях: последние новости
- Днем 21 декабря взрывы прогремели во временно оккупированном Токмаке на Запорожье. В сети сообщали по меньшей мере о 3 мощных прилетах, которые слышали в разных уголках города. Как впоследствии сообщили оккупанты, "хлопок" посетил здание мэрии, где базировались оккупанты и коллаборанты.
- Утром 20 декабря мощные взрывы звучали во временно оккупированном Крыму. Как сообщили партизаны, под ударом оказались Центр далекой космической связи воздушно-космических сил России и воинская часть 28 735.
- Вечером 18 декабря в Мелитополе взрыв раздался около 22-й школы, где оккупанты обустроили штаб. Как сообщил Иван Федоров, мишенью сопротивления был полицейский-изменник, перешедший на сторону россиян и с особой жестокостью относившийся к мелитопольцам.