Об этом сообщают местные телеграм-каналы. К слову, "тревожно" 21 декабря было и во временно оккупированной Керчи, где раздалось по меньшей мере 4 взрыва, а оккупанты перекрывали Крымский мост, передает 24 Канал.

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В Макеевке горит газопровод

Местные жители сообщают, что во временно оккупированной Макеевке масштабный пожар. Что стало причиной – пока неизвестно.

Пожар в Макеевке: смотрите видео

Зарево от пожара в Макеевке: смотрите видео

Впоследствии оккупационный мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что в Кировском районе в садовом обществе зафиксировано "факельное горение газопроводной трубы". Детали инцидента он раскрывать не стал.

В Макеевке горит газопровод: смотрите видео

В Бердянске прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы около 20:00. Как сообщают местные телеграм-каналы, после "хлопка" в городе зазвучала тревога, а оккупанты начали прятаться в укрытиях.

По предварительной информации, взрывы прогремели в центральной части Бердянска. Пользователи в сети также сообщают, что слышали, как над городом якобы "что-то пролетело", но не исключают, что могла работать российская "пе-ве-о". Также местные жители добавляют, что после взрывов местами начал исчезать свет.

Пропагандисты уже отчитались, что якобы "ликвидировали две воздушные цели". Впрочем, подробности сообщать не стали.

Взрывы на временно оккупированных территориях: последние новости