Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. До слова, "тривожно" 21 грудня було й в тимчасово окупованій Керчі, де пролунало щонайменше 4 вибухи, а окупанти перекривали Кримський міст, передає 24 Канал.
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У Макіївці горить газопровід
Місцеві жителі у мережі повідомляють, що у тимчасово окупованій Макіївці масштабна пожежа. Що стало причиною – наразі невідомо.
Пожежа у Макіївці: дивіться відео
Заграва від пожежі у Макіївці: дивіться відео
Згодом окупаційний мер Макіївки Владіслав Ключаров заявив, що у Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано "факельне горіння газопровідної труби". Деталі інциденту він розкривати не став.
У Макіївці горить газопровід: дивіться відео
У Бердянську пролунали потужні вибухи
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи близько о 20:00. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, після "бавовни" у місті почала лунати тривога, а окупанти почали ховатися в укриттях.
За попередньою інформацією, вибухи пролунали у центральній частині Бердянська. Користувачі у мережі також повідомляють, що чули, як над містом буцімто "щось пролетіло", але не виключають, що могла працювати російська "пе-ве-о". Також місцеві жителі додають, що після вибухів місцями почало зникати світло.
Пропагандисти вже відзвітували, що буцімто "ліквідували 2 повітряні цілі". Втім, подробиць повідомляти не стали.
Вибухи на тимчасово окупованих територіях: останні новини
- Вдень 21 грудня вибухи пролунали у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі. У мережі повідомляли щонайменше про 3 потужних прильоти, які чули у різних куточках міста. Як згодом повідомили окупанти, "бавовна" завітала до будівлі мерії, де базувалися окупанти та колаборанти.
- Зранку 20 грудня потужні вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили партизани, під ударом опинився Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії та військова частина 28735.
- Увечері 18 грудня у Мелітополі вибух пролунав поблизу 22-ї школи, де окупанти облаштували штаб. Як повідомив Іван Федоров, мішенню дій спротиву був поліцейський-зрадник, який перейшов на бік росіян і з особливою жорстокістю ставився до мелітопольців.