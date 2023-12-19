Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він також уточнив, що вибух у тимчасово окупованому місті пролунав близько о 19:00, передає 24 Канал.
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"Щоб іншим було неповадно"
За словами Федорова, близько о 19 вечора в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний одиночний вибух. Він був поблизу 22-ї школи, яка розташована в одному з районів міста. Федоров уточнив, що саме цю школу росіяни захопили в один із перших днів тимчасової окупації й там розмістили свій штаб.
Мер Мелітополя додав, що вибух пролунав неспроста. Мішенню спротиву став зрадник-поліцейський, який перейшов на бік окупантів.
Нам стало відомо, що мішенню вчорашніх дій спротиву був один зі зрадників-поліцейських, який погодився співпрацювати з ворогом і пішов до окупаційної поліції. Він відзначається тим, що наджорстко поводиться з цивільними мешканцями, які чекають на повернення ЗСУ. А це майже всі люди Мелітополя,
– повідомив Федоров.
Він також додав, що нині від сил спротиву чекають на гарні новини й на ліквідацію ще одного зрадника для того, щоб "іншим було просто неповадно це робити". Федоров також наголосив, що цивільні під час вибуху не постраждали.
Яка ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі
- Вранці 14 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Як повідомив Федоров, "бавовна" завітала до авіамістечка росіян. На Мелітопольському аеродромі окупанти могли накопичувати свої сили, боєприпаси та військову техніку.
- Наступного дня, 15 грудня, спротив влаштував успішну диверсію й підірвав залізничний потяг. Ним окупанти щодня возили боєприпаси та паливо, а з окупованих територій – вивозили руду, зерно та пошкоджену техніку. Унаслідок вибуху було пошкоджено не лише потяг, а й полотно залізниці.
- Гучно в Мелітополі було й 11 грудня. Вибухи лунали у різних районах окупованого міста близько 30 хвилин безупинно. Окупанти так і не прокоментували, що стало причиною потужних вибухів.