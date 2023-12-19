Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він також уточнив, що вибух у тимчасово окупованому місті пролунав близько о 19:00, передає 24 Канал.

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"Щоб іншим було неповадно"

За словами Федорова, близько о 19 вечора в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний одиночний вибух. Він був поблизу 22-ї школи, яка розташована в одному з районів міста. Федоров уточнив, що саме цю школу росіяни захопили в один із перших днів тимчасової окупації й там розмістили свій штаб.

Мер Мелітополя додав, що вибух пролунав неспроста. Мішенню спротиву став зрадник-поліцейський, який перейшов на бік окупантів.

Нам стало відомо, що мішенню вчорашніх дій спротиву був один зі зрадників-поліцейських, який погодився співпрацювати з ворогом і пішов до окупаційної поліції. Він відзначається тим, що наджорстко поводиться з цивільними мешканцями, які чекають на повернення ЗСУ. А це майже всі люди Мелітополя,

– повідомив Федоров.

Він також додав, що нині від сил спротиву чекають на гарні новини й на ліквідацію ще одного зрадника для того, щоб "іншим було просто неповадно це робити". Федоров також наголосив, що цивільні під час вибуху не постраждали.

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