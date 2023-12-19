Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также уточнил, что взрыв во временно оккупированном городе прогремел около 19:00, передает 24 Канал.
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"Чтобы другим было неповадно"
По словам Федорова, около 19 вечера во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный одиночный взрыв. Он был вблизи 22-й школы, расположенной в одном из районов города. Федоров уточнил, что именно эту школу россияне захватили в один из первых дней временной оккупации и разместили там свой штаб.
Мэр Мелитополя добавил, что взрыв раздался неспроста. Мишенью сопротивления стал предатель-полицейский, перешедший на сторону оккупантов.
Нам стало известно, что мишенью вчерашних действий сопротивления был один из предателей-полицейских, согласившийся сотрудничать с врагом и ушедший в оккупационную полицию. Он отмечается тем, что сверхжестко обращается с гражданскими жителями, которые ждут возвращения ВСУ. А это почти все люди Мелитополя,
– сообщил Федоров.
Он также добавил, что сейчас от сил сопротивления ждут хороших новостей и ликвидации еще одного предателя для того, чтобы "другим было просто неповадно это делать". Федоров также отметил, что гражданские при взрыве не пострадали.
Какая ситуация во временно оккупированном Мелитополе
- Утром 14 декабря во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Как сообщил Федоров, "хлопок" посетил авиагородок россиян. На Мелитопольском аэродроме оккупанты могли накапливать свои силы, боеприпасы и военную технику.
- На следующий день, 15 декабря, сопротивление устроило успешную диверсию и взорвало железнодорожный поезд. Им оккупанты ежедневно возили боеприпасы и топливо, а с оккупированных территорий – вывозили руду, зерно и поврежденную технику. В результате взрыва был поврежден не только поезд, но и полотно железной дороги.
- Громко в Мелитополе было и 11 декабря. Взрывы раздавались в разных районах оккупированного города около 30 минут непрерывно. Оккупанты так и не прокомментировали, что стало причиной мощных взрывов.