Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також відповідну інформацію сповістила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
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Що відбувалося у Бердянську
У Бердянську знову гучно. Вибухи чують майже всі мікрорайони,
– написав о 20:15 Іван Федоров.
Власне, о 20:22 Вікторія Галіціна написала, що бердянці повідомляють про гучні вибухи. Вона додала, що очікуємо "на гарні новини від Генштабу". Згодом зазначила, що серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Бердянську. Містяни, за її словами, фіксують БпЛА та роботу російської ППО. Тож, мешканців вона закликала не покидати безпечних місць.
Місцеві ЗМІ писали, що російські загарбники намагалися збивати дрони з допомогою стрілецької зброї. І що ворог відзвітував, що буцімто вдалося збити 6 повітряних цілей. Також бердянці розповіли, що у район РТС поїхали пожежники.
До слова, неспокійно було також у Криму. Ближче до півночі надійшло повідомлення про те, що в районі Армянська буцімто російська С-300 била по цілі, але не влучила. Кажуть, детонація почалася на землі.
Тривожна ніч 21 грудня
- Звернімо увагу, що тривожною для російських загарбників була також ніч проти 21 грудня. Тоді масштабна пожежа спалахнула у Макіївці, а у Бердянську теж чули вибухи.
- Неспокійно було також у тимчасово окупованій Керчі. Кажуть, що там пролунали щонайменше 4 вибухи. Ба більше, російські загарбники ще й перекривали Кримський міст.
- Так званий окупаційний "мер" Макіївки Владіслав Ключаров пізніше бідкався, що у Кіровському районі на садовому товаристві зафіксували "факельне горіння газопровідної труби". Правда, не уточнив деталі інциденту.
- Що стосується вибухів у Бердянську, то, попередньо, вони пролунали у центральній його частині. Користувачі мережі повідомили, що чули, як над містом буцімто "щось пролетіло". Водночас вони не виключали, що могла працювати так звана російська ППО. Крім того, місцями почало зникати світло у місті.