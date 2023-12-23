Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також відповідну інформацію сповістила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

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Що відбувалося у Бердянську

У Бердянську знову гучно. Вибухи чують майже всі мікрорайони,

– написав о 20:15 Іван Федоров.

Власне, о 20:22 Вікторія Галіціна написала, що бердянці повідомляють про гучні вибухи. Вона додала, що очікуємо "на гарні новини від Генштабу". Згодом зазначила, що серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Бердянську. Містяни, за її словами, фіксують БпЛА та роботу російської ППО. Тож, мешканців вона закликала не покидати безпечних місць.

Місцеві ЗМІ писали, що російські загарбники намагалися збивати дрони з допомогою стрілецької зброї. І що ворог відзвітував, що буцімто вдалося збити 6 повітряних цілей. Також бердянці розповіли, що у район РТС поїхали пожежники.

До слова, неспокійно було також у Криму. Ближче до півночі надійшло повідомлення про те, що в районі Армянська буцімто російська С-300 била по цілі, але не влучила. Кажуть, детонація почалася на землі.

Тривожна ніч 21 грудня