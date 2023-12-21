Від Маріуполя до Бердянська розміщено багато таборів, де готують російських бойовиків. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Відновилось перекидання саме на Бердянський напрямок. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що окупанти готуються на нашій агломерації від Маріуполя до Бердянська до приймання нових контрактників чи мобілізованих та готувати їх. Там є купа таборів, де їх готують", – пояснив він.

Окупанти хочуть "розпакувати" фронт

Петро Андрющенко зазначив, що зараз загарбники перекидають техніку з Новоазовська полями. Зусилля ворога спрямовані на взяття Мар'їнки, але їм не вдасться цього зробити.

Техніка їде в обхід міста з Новоазовського району та рухається на північ у бік Волновахи. Окупанти дуже хочуть "розпакувати" фронт на Вугледарському напрямку до активної фази. Для того їм потрібно спочатку взяти Мар'їнку,

– сказав посадовець.

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