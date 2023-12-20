Водночас окупаційна влада намагається обдурити усіх, що нібито там "все добре". Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
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Боротьба за владу між кланами
Юрій Соболевський зазначив, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області певні групи ведуть боротьбу за владу. ФСБ навіть відкриває справи проти деяких колаборантів. Зокрема, про розкрадання коштів.
Декілька кланів постійно між собою ведуть боротьбу за владу, за вплив на певні процеси. Ми знаємо, щодо багатьох колаборантів, а також туристів, які приїхали та зайняли певні посади, вже слідчі комітети ФСБ активно працюють, щоб притягнути їх до відповідальності за розкрадання коштів та інше,
– сказав він.
Зокрема, ці клани воюють за контроль над аграрним бізнесом, пограбування підприємств, які залишились.
Окуповані території: останні новини
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що маріупольці потерпають через відсутність опалення та світла. Також люди відчувають репресії окупаційної влади та тотальний вплив російської пропаганди. Зокрема, російські окупанти намагаються усі сили направити на дітей та підлітків, щоб насамперед вони повірили у пропаганду.
- Навесні 2024 року в Росії відбудуться "вибори" президента. Їх країна-агресорка вирішила провести і на тимчасово окупованих територіях України. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що українці, які з різних причин залишились в окупації, відмовляються брати участь у чергових псевдовиборах.
- Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що росіяни посилюють тиск на кількасот українських фахівців, які працюють на ЗАЕС. Зраз ФСБ вимагає, щоб українці отримали російські паспорти та підписали контракт з "Росатомом". Для цього окупанти намагаються всіляко ускладнити їм роботу та отримання зарплати.