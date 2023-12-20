Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, наголосивши, що рух опору продовжує знищувати окупантів та колаборантів в місті. Страждають і логістичні можливості окупантів в Запорізькій області.

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Що відомо про вибухи в Мелітополі

Як наголосив Федоров, буквально днями пролунав потужний вибух в Мелітополі поблизу однієї з місцевих шкіл, де ворог облаштував штаб. Тоді суттєво постраждав один з колаборантів-гастролерів, який приїхав на тимчасово окуповану територію Запорізької області працювати в "поліції".

Не він був мішенню. Планували знищити іншого зрадника, але постраждав цей. Це добре. Трохи менше стане тих, хто буде сюди їхати. Вони зрозуміють, чим будуть закінчуватися їхні приїзди,

– сказав Федоров.

Крім того, минулого тижня пролунав потужний вибух на одній із залізничних гілок. Вже відомо, що там вдалося уразити як тепловоз, так і кілька вагонів. Важливо, що постраждала саме залізнична гілка. А це – удар по логістиці окупантів. На певний час вони не зможуть постачати на цій гілці зброю та красти зерно й руду.

Зверніть увагу! Росія так і не змогла за майже два роки побороти спротив в Мелітополі. Зараз вони пішли на два специфічних кроки, щоб виявити незгідних в місті.

Росія будує нову залізничну гілку

Відомо, що є залізнична гілка, яка сполучає тимчасово окуповані Донецьк та Крим. Вона розташована близько до території Запорізької області, де зараз тривають бойові дії.

Залізнична гілка йде біля Токмака та Волновахи. Там розуміють, що не можуть нею користуватися, бо є ризик ураження вантажів. Тому вони намагаються побудувати нову залізницю, яка буде біля азовського узбережжя. Але я сподіваюся, що наші військові не дадуть окупантам це зробити,

– переконаний Федоров.

Ситуація в Мелітополі: коротко