Однак українці, які з різних причин залишились в окупації, відмовляються брати участь у чергових псевдовиборах. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що це становить серйозну проблему для загарбників.

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"Окупанти через це намагаються тягнути своїх заробітчан з території Росії, тому що місцеве населення і в цьому чинить спротив", – зазначив Дудукалов.

Так, люди залишаються українцями й вірять, що рано чи пізно їх звільнять. Окупанти самі визнають, що деокупація настане, адже навіть не намагались організувати нормального життя на цій території.

Зверніть увагу! МЗС України вже зреагувало на плани Росії провести вибори на окупованих територіях. Там наголосили, що це грубо порушує законодавство України й норми міжнародного права, а також закликали цивілізований світ накласти нові санкції на країну-агресорку.

Українці ігнорують "вибори" з трьох причин

Українці, які залишились на окупованих територіях, не беруть участі в псевдовиборах з різних причин. Передусім вони розуміють, що загарбники готують результати заздалегідь, тож не бачать сенсу в голосуванні.

Крім того, місцеві знають, що на виборчих дільницях, де скупчуються колаборанти, часом щось вибухає. Тож люди просто переживають за власну безпеку.

Також мешканці розуміють, що участь у псевдовиборах – це незворотна відповідальність. За словами Дудукалова, по всіх учасниках так званих виборів і референдумів є кримінальні провадження.

Це для окупантів реальна проблема. Місцеве населення не вірить у ці "вибори", побоюється за свою безпеку і розуміє, що так чи інакше матиме кримінальну відповідальність,

– констатував заступник голови Бердянської районної ради.

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