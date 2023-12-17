Однак українці, які з різних причин залишились в окупації, відмовляються брати участь у чергових псевдовиборах. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що це становить серйозну проблему для загарбників.
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"Окупанти через це намагаються тягнути своїх заробітчан з території Росії, тому що місцеве населення і в цьому чинить спротив", – зазначив Дудукалов.
Так, люди залишаються українцями й вірять, що рано чи пізно їх звільнять. Окупанти самі визнають, що деокупація настане, адже навіть не намагались організувати нормального життя на цій території.
Українці ігнорують "вибори" з трьох причин
Українці, які залишились на окупованих територіях, не беруть участі в псевдовиборах з різних причин. Передусім вони розуміють, що загарбники готують результати заздалегідь, тож не бачать сенсу в голосуванні.
Крім того, місцеві знають, що на виборчих дільницях, де скупчуються колаборанти, часом щось вибухає. Тож люди просто переживають за власну безпеку.
Також мешканці розуміють, що участь у псевдовиборах – це незворотна відповідальність. За словами Дудукалова, по всіх учасниках так званих виборів і референдумів є кримінальні провадження.
Це для окупантів реальна проблема. Місцеве населення не вірить у ці "вибори", побоюється за свою безпеку і розуміє, що так чи інакше матиме кримінальну відповідальність,
– констатував заступник голови Бердянської районної ради.
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