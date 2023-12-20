В то же время оккупационные власти пытаются обмануть всех, что якобы там "все хорошо". Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Борьба за власть между кланами
Юрий Соболевский отметил, что на временно оккупированной части Херсонской области некоторые группы ведут борьбу за власть. ФСБ даже открывает дела против некоторых коллаборантов. В частности, о похищении средств.
Несколько кланов постоянно ведут борьбу за власть, за влияние на определенные процессы. Мы знаем, что относительно многих коллаборантов, а также приехавших и занявших определенные должности туристов уже следственные комитеты ФСБ активно работают, чтобы привлечь их к ответственности за похищение средств и прочее,
– сказал он.
В частности, эти кланы воюют за контроль над аграрным бизнесом, ограбление оставшихся предприятий.
Оккупированные территории: последние новости
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что мариупольцы страдают из-за отсутствия отопления и света. Также люди чувствуют репрессии оккупационных властей и тотальное влияние российской пропаганды. В частности, российские оккупанты пытаются все силы направить на детей и подростков, чтобы прежде всего они поверили в пропаганду.
- Весной 2024 года в России состоятся "выборы" президента. Их страна-агрессор решила провести и на временно оккупированных территориях Украины. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов отметил, что украинцы, которые по разным причинам остались в оккупации, отказываются участвовать в очередных псевдовыборах.
- Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что россияне усиливают давление на несколько сотен украинских специалистов, работающих на ЗАЭС. ФСБ требует, чтобы украинцы получили российские паспорта и подписали контракт с "Росатомом". Для этого оккупанты пытаются всячески усложнить им работу и получение зарплаты.