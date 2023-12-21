От Мариуполя к Бердянску расположены многие лагеря, где готовят российских боевиков. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Восстановилась перебрасывание именно на Бердянское направление. Скорее всего, это связано с тем, что оккупанты готовятся на нашей агломерации от Мариуполя до Бердянска к приему новых контрактников или мобилизованных и готовить их. Там есть куча лагерей, где их готовят", – объяснил он.

Оккупанты хотят "распаковать" фронт

Петр Андрющенко отметил, что сейчас захватчики перебрасывают технику с Новоазовска полями. Усилия врага направлены на взятие Марьинки, но им не удастся этого сделать.

Техника едет в обход города з Новоазовского района и движется на север в сторону Волновахи. Оккупанты очень хотят "распаковать" фронт на Угледарском направлении до активной фазы. Для того им нужно сначала взять Марьинку,

– сказал чиновник.

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