Хотя россияне хвастаются якобы "восстановлением" сооружений в частности образовательных, но на самом деле это только бутафория. Такой мыслью поделился с 24 Каналом городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что в городе очень много проблем, которые оккупационные власти не решают.

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Подрыв Каховской ГЭС вызвал проблему

Россияне в своей пропаганде хвалятся, как они строят "потемкинские деревни". Однако в реальности никаких действий по улучшению инфраструктуры Мелитополя не происходит.

Один из насущных вопросов для города и всей Запорожской области – питьевая вода. Ранее 70% временно оккупированных населенных пунктов Запорожья питались питьевой водой из Каховского водохранилища. После подрыва Каховской ГЭС, который совершили оккупанты, Каховское водохранилище перестало существовать. В результате чего сегодня возникла проблема со снабжением области питьевой водой.

Проблема затронула не только мелкие поселки, где вынужденно проживает небольшое количество жителей, но и такие большие населенные пункты как Акимовка, Приазовское, Приморск, Бердянск.

"Питьевая вода в этих населенных пунктах подается по часам или вообще отсутствует по несколько дней", – отметил городской голова Мелитополя.

Привозят бригады из России

Есть и другая большая проблема – восстановление инфраструктуры. Для поддержания ее в рабочем режиме нужны прежде всего квалифицированные и опытные специалисты. Однако огромное количество кадров выехало из временно оккупированных территорий, а оставшиеся не имеют соответствующей квалификации и опыта.

Сегодня возобновление после любых аварий длится не часы, как раньше, а дни или даже недели. Поэтому в некоторых населенных пунктах неделями не возобновляется подача электроэнергии,

– объяснил Федоров.

Для решения этой проблемы оккупанты завозят бригады из России, которые якобы выполняют ремонтные работы. Так россияне пытаются показать видимость "помощи" временно оккупированным территориям.

"Кроме того, российские захватчики определили Мелитополь своим административным и логистическим центром. Именно поэтому все жесточайшие репрессии в отношении местных жителей начинаются в Мелитополе", – подчеркнул Иван Федоров.

В оккупированном Мелитополе регулярно слышны "хлопки"