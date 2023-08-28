Стоимость восстановления будет велика, но это необходимо, чтобы обеспечить регион водой. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о планах по поводу Каховской ГЭС

Президент отметил, что для восстановления Каховской ГЭС требуется более миллиарда долларов.

Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков – нам нужно будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю точную сумму. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды,

– объяснил Зеленский.

По его словам, также готовятся временные альтернативные варианты решения проблемы с водой в Днепропетровской и Херсонской областях.

"Да, мы готовим альтернативные вещи, но Кривой Рог, Днепровский регион, Марганец… Мы находим сегодняшние решения, но это не решение глобально на всю жизнь", – подытожил украинский лидер.

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