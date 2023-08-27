Глава государства подвел итоги недели, сообщает 24 Канал. В частности, он упомянул украинцев, которые на этой неделе больше всего отличились.

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Президент отметил спасателей и военных

Зеленский отметил, что после завершения еще одной недели украинской силы пора подвести итоги благодарности тем украинцам и украинкам, которые за прошедшие 7 дней отличились больше всего в защите жизни и Украины. Речь идет о наших воинах и спасателях

В частности, президент упомянул солдат Ярослава Бевза – воина 47-й отдельной механизированной бригады, который одним из первых в составе штурмовой группы вошел и закрепился в Роботино на Запорожье. Именно он вернул украинский флаг на разбитую русскими школу в этой деревне.

Спасибо, Ярослав! Спасибо всем твоим собратьям! И всем другим нашим воинам разных званий из разных подразделений, кто делает все возможное, чтобы наш флаг был на всех своих законных местах на всей территории нашего государства!

– подчеркнул украинский лидер.

Также президент поблагодарил украинских боевых медиков за героизм и каждую спасенную жизнь наших бойцов. Он особо отметил:

солдата Яну Хвостикову, санитарку лечебного отделения медицинской роты,

младшего сержанта Татьяну Святец, медсестру, 47-й бригады.

Он назвал и другие имена украинских героев:

Солдат Даниил Марущак, командир танка из 53-й отдельной механизированной бригады, смело и метко воюющий в окрестностях Авдеевки.

Старший матрос Александр Носаль. 37-я отдельная бригада морской пехоты.

Младший сержант Владимир Макаревич, очень результативный оператор дронов, 46-я отдельная аэромобильная бригада.

Старший лейтенант Владимир Фомин, воин-артиллерист 36-й отдельной бригады морской пехоты, системно и мощно уничтожающий оккупантов.

Спецназовцы: младший лейтенант Ярослав Ращупкин, старший сержант Семен Денисенко и младший сержант Сергей Болотный, действующие на Севере нашего государства, защищают Украину от российских диверсантов.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Отдельно президент отметил воинов, защищающих украинцев от "Шахедов":

старших солдат Елену Климову, Александра Кияшко,

солдата Виталия Вовлошина.

Также он отметил спасателей, работников ГСЧС из разных регионов Украины, в частности:

Одесская область – участвовавших в ликвидации последствий атак террористов на критическую инфраструктуру: главных мастер-сержантов службы гражданской защиты Михаила Шишмана и Петра Станкова, майора службы гражданской защиты Валентина Сали.

– участвовавших в ликвидации последствий атак террористов на критическую инфраструктуру: главных мастер-сержантов службы гражданской защиты Михаила Шишмана и Петра Станкова, майора службы гражданской защиты Валентина Сали. Днепропетровская область – главных мастер-сержантов службы гражданской защиты Максима Веклича и Игоря Тарасенко, старшего лейтенанта службы гражданской защиты Сергея Макаренко, которые лично эвакуировали раненых из здания разрушенного автовокзала в Днепре после российского удара и спасли человека из-под завалов.

– главных мастер-сержантов службы гражданской защиты Максима Веклича и Игоря Тарасенко, старшего лейтенанта службы гражданской защиты Сергея Макаренко, которые лично эвакуировали раненых из здания разрушенного автовокзала в Днепре после российского удара и спасли человека из-под завалов. Запорожская область – сержантов службы гражданской защиты Александра Цигипа и Сергея Панченко за работу в Орехове. Также Зеленский вспомнил сержанта службы гражданской защиты Евгения Пузанова и капитана службы гражданской защиты Олега Новохатько, отличившихся работой в Гуляйполе после российских обстрелов.

И сегодня – без имен, без деталей, – но есть за что отметить наших разведчиков и спецслужб. Личный состав ГУР и СБУ. Весь. Действительно молодцы! Горжусь нашими воинами! Горжусь нашим народом!

– подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что в течение недели, как и всегда, будут заседания Ставки, повестка дня которых уже определена. В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов:

военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов;

дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно нашим воинам.

"В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно так должны быть и результаты украинской дипломатии. Слава всем, кто защищает Украину и украинцев! Слава Украине!" – подытожил глава государства.