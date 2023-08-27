Глава держави підбив підсумки тижня, повідомляє 24 Канал. Зокрема, він згадав українців, які цього тижня найбільше відзначилися.

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Президент відзначив рятувальників та військових

Зеленський зауважив, що після завершення ще одного тижня української сили час підбити підсумки вдячності тим українцям і українкам, які за минулі 7 днів відзначилися найбільше в захисті життя та України. Мовиться про наших воїнів та рятувальників

Зокрема, президент згадав солдат Ярослава Бевза – воїна 47-ї окремої механізованої бригади, який одним із перших у складі штурмової групи зайшов та закріпився в Роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу в цьому селі.

Дякую, Ярославе! Дякую всім твоїм побратимам! І всім іншим нашим воїнам різних звань із різних підрозділів, хто робить усе можливе, щоб наш прапор був на всіх своїх законних місцях на всій території нашої держави!

– наголосив український лідер.

Також президент подякував українським бойовим медикам за героїзм та кожне врятоване життя наших бійців. Він особливо відзначив:

солдата Яну Хвостікову, санітарку лікувального відділення медичної роти,

молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру, 47-ї бригади.

Він назвав й інші імена українських героїв:

Солдат Данило Марущак, командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади, який сміливо та влучно воює на околицях Авдіївки.

Старший матрос Олександр Носаль. 37-ма окрема бригада морської піхоти.

Молодший сержант Володимир Макаревич, дуже результативний оператор дронів, 46-та окрема аеромобільна бригада.

Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти, який системно та потужно знищує окупантів.

Спецпризначенці: молодший лейтенант Ярослав Ращупкін, старший сержант Семен Денисенко і молодший сержант Сергій Болотний, які діють на Півночі нашої держави, захищають Україну від російських диверсантів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Окремо президент відзначив воїнів, які захищають українців від "Шахедів":

старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка,

солдата Віталія Вовлошина.

Також він відзначив рятувальників, працівників ДСНС із різних регіонів України, зокрема:

Одеська область – тих, хто брав участь у ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Михайла Шишмана та Петра Станкова, майора служби цивільного захисту Валентина Салі.

– тих, хто брав участь у ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Михайла Шишмана та Петра Станкова, майора служби цивільного захисту Валентина Салі. Дніпропетровська область – головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Максима Веклича та Ігоря Тарасенка, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Сергія Макаренка, які особисто евакуювали поранених із будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів.

– головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Максима Веклича та Ігоря Тарасенка, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Сергія Макаренка, які особисто евакуювали поранених із будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. Запорізька область – сержантів служби цивільного захисту Олександра Цигипа та Сергія Панченка за роботу в Оріхові. Також Зеленський згадав сержанта служби цивільного захисту Євгенія Пузанова та капітана служби цивільного захисту Олега Новохатька, які відзначилися роботою в місті Гуляйполе після російських обстрілів.

І сьогодні – без імен, без деталей, – але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців. Особовий склад ГУР та СБУ. Увесь. Справді молодці! Пишаюся нашими воїнами! Пишаюся нашим народом!

– підкреслив український лідер.

Він зазначив, що протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки, порядок денний яких уже визначений. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів:

військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків;

дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам.

"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії. Слава всім, хто захищає Україну та українців! Слава Україні!" – підсумував глава держави.