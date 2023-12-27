Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що з одного боку, про всяк випадок, аби місто не "вибухнуло". Адже в Маріуполі немає тепла та світла. У місті погані умови.

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"Люди бастують. Знову ж таки ті, кого повиселяли з будинків. Про всяк випадок тримають", – сказав Андрющенко.

З іншого боку ОМОН "тримає в шорах" російських мігрантів. Їх останнім часом виловлюють там, де вони мешкають. Наприклад, у багатоповерхівках. А звідти уже забирають до військкомату.

Звідти вони їдуть на фронт. Тобто зникають. Був ринок, де вони наймалися на роботу. Цього ринку уже немає. Увесь воює, мабуть,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

Окупанти "ховаються"

Російський ОМОН разом із росгвардією іноді частково супроводжує вантажівки. У них перевозять багато вантажів військового призначення, хоча росіяни намагаються їх замаскувати під цивільні або випускати без жодних позначок.

"Вони так щиро "ховаються", що завжди з ними супровід або ОМОНу, або росгвардії. Базуються вони в Центральному районі міста. Знаємо, де", – зазначив Петро Андрющенко.

27 грудня до російських силовиків має приїхати з перевіркою один із російських генералів. Адже загарбники там намагаються збільшувати контингент ОМОНу. А звідти розповсюджувати його на всю тимчасово окуповану територію Донеччини – у Волноваський, Новоазовський та Маріупольський райони.

"База буде в них безпосередньо в Маріуполі. Вони із Санкт-Петербурга", – додав радник міського голови Маріуполя.

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