Про це 24 Каналу розповів президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко. Нагадаємо, що росіяни у Маріуполі проводять цинічні судилища над українськими військовими.

Дивіться також Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти

"Танці на кістках"

У тимчасово окупованому Маріуполі 21 грудня відбулося відкриття головної ялинки. Її встановили на площі Свободи. На відкритті можна було побачити персонажів російських казок та радянських мультфільмів. А на сцені показали виставу "Морозко".

Однак цинізму росіян не має меж. Ялинку також встановили перед Драмтеатром, де через російське бомбардування загинули сотні людей. За словами, Миколи Осиченка окупанти скинули на Драмтеатр дві бомби – перша розбомбила перекриття, а друга – просто випалила цивільних, які там переховувалися.

Встановлювати там ялинку, як і в будь-якому місці Маріуполя – неймовірно цинічно. Тому що у будь-якому районі міста гинули люди. Будь-яка багатоповерхівка ставала братньою могилою,

– наголосив Микола Осиченко.

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року кинули надпотужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя. Там у бомбосховищі переховувалося більш як тисяча людей. Переховувались там від російських обстрілів також породіллі з пологового, який обстріляли незадовго до цього.

13 квітня експерти ОБСЄ заявили, що за бомбардування Маріупольського театру російські військові відповідають, назвавши це воєнним злочином. 30 червня міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" дійшла такого ж висновку.

Достеменно невідомо, скільки жертв через обстріл Драматичного театру. 20 травня 2022 року окупанти завершили розбирати завали, після чого визначити кількість загиблих стало просто неможливо.

Що зараз відбувається у Маріуполі