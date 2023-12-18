Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що росіяни добре розуміють, що до них може завітати "кара небесна".

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Чи багато високих чинів у Маріуполі

Андрющенко розповів, що у Маріуполі присутні військові середньої ланки на рівні керівника бригад, батальйонів та нижче. Є також керівництво ФСБ, але топ-керівництва немає.

Немає високих чинів, за його словами, навіть у Донецьку. Тому що вони тримаються ближче до Таганрога, усвідомлюючи, що перебувати у Маріуполі доволі небезпечно. Якщо й завозять високих чинів – то швидко вивозять.

Вони прилітають гвинтокрилами зазвичай,

– сказав радник мера Маріуполя.

І, додав він, проїдуться містом або відвідають якісь приміщення, де перебувають окупанти, після чого їдуть до місця свого базування.

Де можуть бути російські високі чини

Радник мера Маріуполя зауважив, що, судячи з напрямків цих гвинтокрилів, – це не Донецьк. Це або Ростовсько-Таганрозький напрямок, або іноді Єйський, Приморсько-Ахтарський напрямки.

Він припускає, що там може бути певне керівництво, з огляду на те, що, зокрема, окрім авіації, звідти постійно летять "Шахеди".

Тому там теж хтось має з високих чинів координувати всі ці процеси,

– вважає Андрющенко.

Водночас він додав, що, коли хтось із вищих чиновників навідується в Маріуполь – це завжди велика таємниця, й ми зазвичай дізнаємося вже після такого візиту. Адже росіяни добре розуміють, що інакше до них може завітати "кара небесна".

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