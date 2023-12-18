Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне хорошо понимают, что к ним может прийти "кара небесная".
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Много ли высоких чинов в Мариуполе
Андрющенко рассказал, что в Мариуполе присутствуют военные среднего звена на уровне руководителя бригад, батальонов и ниже. Есть также руководство ФСБ, но топ-руководства нет.
Нет высоких чинов, по его словам, даже в Донецке. Потому что они держатся поближе к Таганрогу, осознавая, что находиться в Мариуполе достаточно опасно. Если и завозят высоких чинов – то быстро вывозят.
Они прилетают на вертолетах обычно,
– сказал советник мэра Мариуполя.
И, добавил он, проедутся по городу либо посетят какие-то помещения, где находятся оккупанты, после чего едут к месту своего базирования.
Где могут быть российские высокие чины
Советник мэра Мариуполя отметил, что, судя по направлениям этих вертолетов, – это не Донецк. Это либо Ростовско-Таганрогское направление, либо иногда Ейское, Приморско-Ахтарское направления.
Он предполагает, что там может быть определенное руководство, учитывая, что, в частности, кроме авиации, оттуда постоянно прилетают "Шахеды".
Поэтому там тоже кто-то должен из высоких чинов координировать все эти процессы,
– считает Андрющенко.
В то же время он добавил, что, когда кто-то из высших чиновников посещает Мариуполь – это всегда большая тайна, и мы обычно узнаем уже после такого визита. Ведь россияне хорошо понимают, что иначе к ним может прийти "кара небесная".
Взрывы в Мариуполе: последние новости
- Мощный взрыв прогремел в Мариуполе 2 декабря. Предварительно сообщалось, что взрывы раздались на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где оккупанты обустроили собственную базу.
- Вечером 14 декабря временно оккупированный Мариуполь содрогнулся от мощных взрывов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что "хлопок" случился на местах базирования оккупантов и их техники. Более того, прилетело туда уже не впервые.
- Впоследствии Андрющенко сообщил, что было два взрыва в Мариуполе. Первый произошел на территории местного бетонного завода, второй – за торговым центром "Порт Сити".