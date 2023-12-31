Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, у готелі були заселені 34 номери, але скільки людей перебували там на момент атаки, ще не підрахували.
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"Слідчі встановили: росіяни влучили по будівлі готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М", – ідеться у повідомленні.
Раніше Тимошенко зазначав, що це був хаотичний удар по місту без будь-якої цілі. Ніяких військових об'єктів поблизу не було.
Готель Kharkiv Palace після атаки росіян / Фото з тг-каналів
Обстріл Харкова: головне
- Увечері 30 грудня у Харкові прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські загарбники обстріляли центр міста і влучили по житловому будинку.
- Серед постраждалих – журналіст із Великої Британії. За останніми даними, внаслідок російського обстрілу постраждали 20 осіб, серед них двоє дітей – 14 і 16 років.
- Під атакою опинилися готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садочок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгові павільйони та автомобілі.