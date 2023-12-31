Об этом сообщил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, в гостинице было заселено 34 номера, но сколько людей находились там на момент атаки, еще не подсчитали.

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"Следователи установили: россияне попали по зданию гостиницы "Kharkiv Palace" и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М"", – говорится в сообщении.

Ранее Тимошенко отмечала, что это был хаотический удар по городу без какой-либо цели. Никаких военных объектов поблизости не было.



Отель Kharkiv Palace после атаки россиян / Фото с тг-каналов

Обстрел Харькова: главное