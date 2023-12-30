Увечері ворог вкотре атакував Харків. Перший вибух пролунав близько 19:00. Згодом Олег Синєгубов – голова Херсонської ОВА – повідомив, що окупанти завдали щонайменше 6 ударів.

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Ворог влучив у житловий будинок та готель Kharkiv Palace

Спершу повідомляли, що є влучання у центрі міста. Спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що приліт зафіксували у житловий будинок. Він зазнав серйозних руйнувань. Місцеві ЗМІ заявили, що швидкі забирають поранених.

Окрім того, ворог влучив у готель Kharkiv Palace.



Як виглядає готель Kharkiv Palace після атаки окупантів / 24 Канал



На щастя, обійшлося без загиблих / 24 Канал

Загалом ворог пошкодив:

готель;

багатоквартирні житлові будинки;

дитячий садок;

адміністративні будівлі;

магазини;

ресторани;

торгівельні павільйони.

ЗМІ також повідомили, що, окрім центру Харкова, ракети влучили в Індустріальний район. На щастя, усі – в землю. Тому вдалося уникнути руйнувань. За попередніми даними, окупанти атакували незламне українське місто з Бєлгородської області. Ворог атакував ракетами С – 300.

Після російських ударів спалахнули пожежі

У ДСНС України розповіли, що на місці влучань вдалося ліквідувати декілька осередків пожеж. Зокрема, після російського удару полум'я спалахнуло у двоповерховій будівлі. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 8 людей. Постраждалим надали усю необхідну медичну допомогу.



Рятувальники ліквідовують осередки пожежі / ДСНС України



Людям надали усю необхідну допомогу / 24 Канал

Рятувальники ДСНС показали моторошні кадри з місця удару.

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Наразі відомо про 21 постраждалого: 11 жінок та 10 чоловіків. Госпіталізували 11 людей. На щастя, їхнім життям нічого не загрожує.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожен терористичний удар по Україні.