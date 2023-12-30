Вибух пролунав близько 17:07. За словами місцевих жителів, він був дуже гучним.

Зверніть увагу У Харкові було влучання у житловий будинок в центрі та по готелю Kharkiv Palace: є постраждалі

Згодом стало відомо, що ворог атакував місто з літака тактичної авіації. Він заходив з акваторії Чорного моря. Окупанти випустили по мирному українському місту ракету Х-59. Вона влучила по території місцевого підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Українців просять оперативно реагувати на повітряні тривоги. Ворог збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там аж до відбою. Не можна нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.

Російські атаки 30 грудня

Також вдень окупанти атакували Корабельний район Херсона. На жаль, загинула 59-річна жінка. Окрім того, надвечір загарбники скоїли масовану ракетну атаку по Харкову. Постраждалих – вже майже два десятки. Серед них – підліток. Ворог влучив у житловий будинок. На місці прильоту спалахнула пожежа. Даних про загиблих внаслідок терористичної атаки, на щастя, немає.