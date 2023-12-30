Взрыв раздался около 17:07. По словам местных жителей, он был очень громким.

Обратите внимание В Харькове было попадание в жилой дом в центре и по отелю Kharkiv Palace: есть пострадавшие

Впоследствии стало известно, что враг атаковал город с самолета тактической авиации. Он заходил из акватории Черного моря. Оккупанты выпустили по мирному украинскому городу ракету Х-59. Она попала по территории местного предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустил авиауправляемую ракету Х-59, попавшую по территории одного из предприятий. Люди не пострадали,

– говорится в сообщении.

Украинцев просят оперативно реагировать на воздушные тревоги. Враг увеличил количество своих кораблей в Черном море. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там вплоть до отбоя. Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.

Российские атаки 30 декабря

Также днем ​​оккупанты атаковали Корабельный район Херсона. К сожалению, погибла 59-летняя женщина. Кроме того, к вечеру захватчики совершили массированную ракетную атаку по Харькову. Пострадавших – уже почти два десятка. Среди них – подросток. Враг попал в жилой дом. На месте прилета вспыхнул пожар. Данных о погибших в результате террористической атаки, к счастью, нет