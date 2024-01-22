Оказавшись во время преследования FPV-дроном на открытой местности, оккупант не придумал ничего лучше, чем выйти с ним один на один. Известно, что его ликвидировали бойцы Strike Drones Company 47 ОМБр.

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Силы обороны ликвидировали российского оккупанта

Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как российский захватчик сам выпрыгнул вперед головой навстречу дрону. Встав в полный рост, оккупант дождался, когда беспилотник подлетит к нему на максимально близкое расстояние.

Вашему вниманию самый тупый россиянин. Он помог воинам Strike Drones Company 47 ОМБр ликвидировать его, став в полный рост в момент атаки дрона,

– сказал Стерненко.

Российский оккупант сам бросился навстречу дрону: смотрите видео

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