Оказавшись во время преследования FPV-дроном на открытой местности, оккупант не придумал ничего лучше, чем выйти с ним один на один. Известно, что его ликвидировали бойцы Strike Drones Company 47 ОМБр.
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Силы обороны ликвидировали российского оккупанта
Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как российский захватчик сам выпрыгнул вперед головой навстречу дрону. Встав в полный рост, оккупант дождался, когда беспилотник подлетит к нему на максимально близкое расстояние.
Вашему вниманию самый тупый россиянин. Он помог воинам Strike Drones Company 47 ОМБр ликвидировать его, став в полный рост в момент атаки дрона,
– сказал Стерненко.
Российский оккупант сам бросился навстречу дрону: смотрите видео
Потери врага: последние новости
- Российский добровольческий корпус 18 января провел успешную спецоперацию на территории врага. В результате удалось захватить транспорт противника. Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы попала автомашина "Урал" МО. По предварительной информации, тогда были уничтожены пограничники ФСБ,
- Позже Вооруженные Силы Украины ликвидировали заместителя командира батальона сепаратистов "Пятнашка" Владимира Харабуа с позывным "Микичем". Так называемый "военный корреспондент" подразделения "Пятнашка" Павел Кукушкин сетовал о смерти оккупанта Харабуа. По его словам, в момент гибели Харабуа находился в окопах на передовой линии и руководил действиями других боевиков. Его потеряло сильное желание "взять" Авдеевку.
- Позже нашим защитникам удалось уничтожить мощный миномет россиян. Речь идет о российском самоходном миномете калибра 240 миллиметров – 2С4 "Тюльпан". Именно им враг пытался разбить наши укрепления на фронте. В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за минувшие сутки противник нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов по позициям наших военных.